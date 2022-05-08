Россия покидает Сирию: все подразделения срочно перебрасывают в Украину

Россия выводит из Сирии свои подразделения, чтобы перебросить их на войну в Украину.

Российские военные срочно покидают Сирию



Об этом сообщило израильское издание DEBKAfile со ссылкой на военные источники.

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По их информации, российские подразделения, дислоцированные в Сирии, собираются на авиабазах Хмеймим, Камышлы, Дейр-эз-Зор и Т4, и готовятся к переброске на украинский фронт.

При этом русские передают ключевые базы Революционной гвардии Ирана и Хезболле.

Эту информацию уже прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет «по плану», да? Что ж, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы», – написал Подоляк.