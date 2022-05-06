Россияне сбросили бомбу на школу в Белогоровке, где прятались люди: около 60 погибших

Российские военные сбросили авиабомбу на сельскую школу в Белогоровке Луганской области, где пряталось примерно 90 человек, около 60 из них погибли.

В школе укрывалось 90 человек



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В результате прямого попадания бомбы школа обрушилась и загорелась. Около трех часов пожарные боролись с огнем.

Военными и ГСЧС были спасены из-под завалов около 30 человек, семеро из них ранены.

Двоих достали уже мертвыми. Около 60 человек погибли.

Окончательная цифра жертв будет уточнена, когда разберут завалы до конца.

По словам Гайдая, спасатели работают с рассвета.

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Последняя неделя Белогоровка – село близ Лисичанска – горячая точка. Российские войска пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои.

Тэги: Луганск, Белогоровка