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08:19 08 Мая 2022 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

Россияне сбросили бомбу на школу в Белогоровке, где прятались люди: около 60 погибших

Российские военные сбросили авиабомбу на сельскую школу в Белогоровке Луганской области, где пряталось примерно 90 человек, около 60 из них погибли.

В школе укрывалось 90 человек

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В результате прямого попадания бомбы школа обрушилась и загорелась. Около трех часов пожарные боролись с огнем.

Военными и ГСЧС были спасены из-под завалов около 30 человек, семеро из них ранены.

Пожарные боролись с огнем около трех часов

Пожарные боролись с огнем около трех часов

Двоих достали уже мертвыми. Около 60 человек погибли.

Окончательная цифра жертв будет уточнена, когда разберут завалы до конца.

Из-под завалов достали примерно 30 живых людей

Из-под завалов достали примерно 30 живых людей

По словам Гайдая, спасатели работают с рассвета.

Последняя неделя Белогоровка – село близ Лисичанска – горячая точка. Российские войска пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои.

Тэги: Луганск, Белогоровка
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