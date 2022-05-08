В Украине проведут целевую мобилизацию: что это значит

В Украине правительство приняло решение о проведении целевой мобилизации в восстановительный период для ликвидации последствий военных действий.

К целевой мобилизации могут привлечь работников и волонтеров без специализированного образования



Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Такое решение Кабмин принял на заседании 7 мая. Целевая мобилизация призвана привлечь людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Кабмин обозначил, что важными этапами, среди прочего, являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.

Также правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.

Ранее целевая мобилизация была возможна для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.