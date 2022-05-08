В Украине проведут целевую мобилизацию: что это значит
В Украине правительство приняло решение о проведении целевой мобилизации в восстановительный период для ликвидации последствий военных действий.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Такое решение Кабмин принял на заседании 7 мая. Целевая мобилизация призвана привлечь людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.
Кабмин обозначил, что важными этапами, среди прочего, являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.
Также правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.
Ранее целевая мобилизация была возможна для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.