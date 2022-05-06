Путин поздравил украинцев с Днем победы

Президент страны-агрессора России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан ряда стран с Днем Победы.

Путин, очевидно, забыл перед праздником принять таблетки и поздравил Украину



Поздравление разместили на официальном сайте Кремля.

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Как и предполагалось, основной акцент Путин сделал на борьбе с нацизмом.

«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — заявил Путин.

«Поздравление» от путина получили главы и граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, «ЛДНР», а также народы Грузии и Украины.

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