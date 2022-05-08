ВСУ могут через несколько дней дойти до Белгородской области РФ, – ISW

Контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с РФ.

Украинскаяармия продолжает контрнаступление от Харькова



Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW) по данным на 7 мая.

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Там же отмечено, что российская армия, вероятно, не сможет остановить контратаку ВСУ даже с дополнительными силами.

Аналитики отмечают, что украинские силы продолжают отражать наступление РФ на Барвенково (юго-западнее Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

В отчете также отмечено, что ВСУ, вероятно, отразили российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Великая Камышеваха.

Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение российских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – к Белгородской области.