В Мариуполе погибло 25 тысяч людей: “Азов” обвинил политиков в цинизме

Интенсивные обстрелы завода «Азовсталь» продолжаются, власти необходимо продолжить эвакуацию и вывезти бойцов.

Командиры "Азова" провели брифинг для журналистов



Об этом рассказал заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар, известный как «Калина» во время брифинга из “Азовстали”.

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«По состоянию на сегодняшний день ведутся интенсивные обстрелы завода «Азовсталь». Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, работают минометы, пехота пытается штурмовать, снайперы и так далее”, – сказал украинский защитник.

По словам Паламара, нельзя с уверенностью сказать, все ли гражданские эвакуированы с территории завода

“Мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или властная структура, политики наши украинские не приехали сюда, на территорию «Азовстали» нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы. И очень жаль, что это все происходит резкими словами о том, что «нам удалось», «мы все сделали», приказ исполнен» и так далее», – пояснил военный.

Замкомандира “Азова” также упрекнул украинских политиков в цинизме.

«Очень болит то, что от некоторых политиков во время переговоров было слышно заявление, что вы ребята занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывести всех гражданских. Это было сказано нашему командиру, герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, командует обороной Мариуполя… «Наши дела» – это как раз и означает защиту народа Украины и защиту гражданских. И очень жаль, что у некоторых политиков нет такта, а есть только цинизм – цинизм о том, что это успешная операция по эвакуации гражданских”, – сказал “Калина”.

По его словам, на территории “Азовстали” есть множество погибших – как гражданских, так и военных. А вообще в Мариуполе погибло около 25 тысяч человек, в основном это гражданские.

“Мы два с половиной месяца просим весь мир, журналистов, политиков, чтобы эвакуировать гражданских. И только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать”, – сообщил Паламар.

Также он уточнил, что множество гражданских было эвакуировано на территорию, подконтрольную Российской Федерации.

Паламар поблагодарил тех, кто вмешался и договорился об эвакуации гражданских людей, но подчеркнул, что на «Азовстали» остается много раненых.

«Мы ждем резких действий по реальному прекращению режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы кричим о помощи. Им нужно эвакуироваться в первую очередь. Мы благодарим всех, но не благодарим военных. Так звучат слова политиков», – заявил он.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь