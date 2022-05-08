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16:16 08 Мая 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Россия продолжает гореть: в центре Перми масштабный пожар, горд в дыму. Фото и видео

В российской Перми 8 мая в центре вспыхнул масштабный пожар, город заволокло густым черным дымом.

Центр города заволокло черным дымом

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и СМИ.

В частности, по информации местного издания 59.ru со сылкой на  ГУ МЧС Прикамья, пожар произошел на стройке на улице Екатерининской. Там сейчас строится новое здание авиатехникума.

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По официальной информации, вызов поступил в 15:06. Загорелось 150 квадратных метров утеплителя.

О жертва и пострадавших не сообщается.

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