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19:20 08 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россияне снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: потушить пожар невозможно

Российские войска в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, что привело к масштабному пожару.

Тушить пожар под артобстрелами невозможно

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, в  результате попадания российских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ.

Площадь пожара составила 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.

Спасатели пытались побороть огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены прекратить работу и покинули зону опасности.

“Тушение невозможно. Обстрелы не утихают”, – сообщил Гайдай.

Тэги: Луганск
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