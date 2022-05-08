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19:20 08 Мая 2022 0 Комментарии
Россияне снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: потушить пожар невозможно
Российские войска в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, что привело к масштабному пожару.
Тушить пожар под артобстрелами невозможно
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, в результате попадания российских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ.
Площадь пожара составила 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.
Спасатели пытались побороть огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены прекратить работу и покинули зону опасности.
“Тушение невозможно. Обстрелы не утихают”, – сообщил Гайдай.
Тэги: Луганск
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