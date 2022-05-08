Россия готовится продолжить наступления по двум направлениям – Генштаб

Российские войска продолжают проведение наступательных действий в Восточной оперативной зоне, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Россия продолжает наступать на Донбассе



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Также особо отмечена высокая вероятность ракетных ударов по всей Украине.

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На Изюмском направлении основные усилия противник подразделениями 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и ВДВ сосредотачивает для подготовки к продолжению наступление по направлениям Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулка.

Чтобы не допустить наступление подразделений Вооруженных Сил Украины враг сосредоточил до девятнадцати батальонных тактических групп на территории РФ в Белгородской области. Продолжается переброска личного состава и военной техники на пополнение подразделений, понесших значительные потери в Украине.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии сосредоточил свои усилия на попытке взять под контроль населенные пункты Рубижне, Попасна и подготовке к продолжению наступательных действий в населенных пунктах Сиверск, Славянск, Лисичанск и Авдеевка. Он увеличил свою огневую мощь и пытается прорвать оборону наших войск.

В то же время на Таврическом направлении враг проводит демонстрации по связыванию украинских войск, улучшая систему логистики.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков наступательных действий группировок противника не образовалось. Определенные обозначенные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Противник не вел активных наступательных действий на Слобожанском направлении. В нем основное внимание уделяется перегруппировке подразделений, пополнению боеприпасов, топливом, обслуживанию ранее занятых позиций и предотвращению продвижения подразделений Сил обороны Украины к государственной границе.

Противник не вел активных боевых действий в районе Южного Буга. Он сосредоточился на обстреле позиций подразделений наших войск с использованием имеющейся артиллерии, в том числе множественных ракет

На временно оккупированной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия личных документов у местного населения без уважительной причины, возврат которых состоится в случае участия последних в торжественных мероприятиях на о День Победы.

На территории временно оккупированной Автономной Республики Крым враг активно готовился к торжественным парадам.

Ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности «Полная».

За предыдущие сутки подразделения ПВО ВВС и Сухопутных войск поразили десять воздушных целей российских оккупантов, в том числе шесть беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», один БПЛА «Фарпост» и три крылатых ракеты.

В Донецкой и Луганской областях защитники Украины успешно отбили шесть атак противника, уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевых бронированных машин, одну специальную бронетехнику и 5 единиц вражеской техники.