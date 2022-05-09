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08:00 09 Мая 2022 698 Комментарии
В море массово вышли российские корабли с крылатыми ракетами: вероятность удара высокая
Корабельная группировка флота противника у берегов Украины насчитывает по меньшей мере 6️ кораблей и 2 подводные лодки, находящихся в готовности к нанесению ракетных ударов.
На российских кораблях и подлодках возле украинского берега - более 50 ракет
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Там уточнили, что российские корабли снаряжены более полусотней крылатых ракет.
“Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные зоны”, – предупредили военные.
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