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08:00 09 Мая 2022 Просмотров 698   КомментариевКомментарии

В море массово вышли российские корабли с крылатыми ракетами: вероятность удара высокая

Корабельная группировка флота противника у берегов Украины насчитывает по меньшей мере 6️ кораблей и 2 подводные лодки, находящихся в готовности к нанесению ракетных ударов.

На российских кораблях и подлодках возле украинского берега - более 50 ракет

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там уточнили, что российские корабли снаряжены более полусотней крылатых ракет.

“Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные зоны”, – предупредили военные.

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