На ваших руках кровь тысяч украинце: россиянам 9 мая взломали телевизоры

Ночью и утром 9 мая жители России, которые хотели посмотреть праздничную телепрограмму, могли видеть такую надпись: «на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей».

Напоминание россиянам к 9 мая, что они тоже причастны к смертям тысяч украинцев



Об этом рассказала Ксения Собчак. Она и выложила соответствующие фото.

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По ее словам, надписи увидели пользователи МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставки Winx.

“Интересно, кого именно взломали. Чья голова полетит с плеч”, – задалась вопросом Собчак.

Позже она со ссылкой на информацию от одного из подписчиков сообщила, что во встроенном плейере ott playe для Smart TV есть украинский код, которым и воспользовались хакеры.