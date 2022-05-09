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Главная » Мир » Общество
08:32 09 Мая 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

На ваших руках кровь тысяч украинце: россиянам 9 мая взломали телевизоры

Ночью и утром 9 мая жители России, которые хотели посмотреть праздничную телепрограмму, могли видеть такую надпись: «на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей».

Напоминание россиянам к 9 мая, что они тоже причастны к смертям тысяч украинцев

Об этом рассказала Ксения Собчак. Она и выложила соответствующие фото.

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По ее словам, надписи увидели пользователи МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставки Winx.

“Интересно, кого именно взломали. Чья голова полетит с плеч”, – задалась вопросом Собчак.

Позже она со ссылкой на информацию от одного из подписчиков сообщила, что во встроенном плейере ott playe для Smart TV есть украинский код, которым и воспользовались хакеры.

Надписи появились у пользователей Smart TV

Надписи появились у пользователей Smart TV

Собчак задалась вопросом, чьи головы полетят за такой "подарок"

Собчак задалась вопросом, чьи головы полетят за такой "подарок"

Задумаются ли россияне?

Задумаются ли россияне?

Очень "праздничное" послание от украинских хакеров

Очень "праздничное" послание от украинских хакеров

В плеере Smart TV есть украинский код, которым воспользовались хакеры

В плеере Smart TV есть украинский код, которым воспользовались хакеры

"Поздравление" для россиян от украинских хакеров

"Поздравление" для россиян от украинских хакеров

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