В окружении Путина подтвердили у него смертельную форму рака: Грозев раскрыл подробности

Президент РФ Владимир Путин болен тяжелым онкологическим заболеванием, что подтвердил олигарх из близкого окружения российского диктатора.

СМИ регулярно сообщают о различных диагнозах Путина



Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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Он уточнил, что подтвержденных данных о здоровье Путина нет, поскольку эта информация в секрете. Однако в его окружении, в частности близкие к Кремлю олигархи, говорят о возможном раке.

«В 2014 году один из этих олигархов был буквально рядом с Путиным на том собрании, где он рассказывал о том, как хорошо будет завладеть Крымом. То есть человек достаточно близок к Путину. И есть запись, где этот олигарх рассказывает, какие у Путина серьезные онкологические заболевания», – рассказала Грозев.

Он также уточнил, что и сам олигарх, и другие представители элит уже понимают неспособность Путина быть гарантом их безопасности, поэтому начали искать альтернативы.

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