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12:11 09 Мая 2022 Просмотров 1606   КомментариевКомментарии

Под Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео

Жители оккупированного Херсона сообщают в соцсетях о взрывах в районе Чернобаевки.

В Чернобаевке опять все громко

Люди также говорят, что слышали звуки пролетающих ракет, а затем взрывы в районе легендарной Чернобаевки.

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В то же время российские СМИ сообщили, что “украинские националисты” в День Победы якобы пытаются нанести удары по Херсону.

Они также подтверждают взрывы, но уточняют, что это работает ПВО.

Тэги: херсон, Чернобаевка
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