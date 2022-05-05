Под Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео

Жители оккупированного Херсона сообщают в соцсетях о взрывах в районе Чернобаевки.

В Чернобаевке опять все громко



Люди также говорят, что слышали звуки пролетающих ракет, а затем взрывы в районе легендарной Чернобаевки.

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В то же время российские СМИ сообщили, что “украинские националисты” в День Победы якобы пытаются нанести удары по Херсону.

Они также подтверждают взрывы, но уточняют, что это работает ПВО.

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Тэги: херсон, Чернобаевка