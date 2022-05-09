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13:12 09 Мая 2022 Просмотров 592   КомментариевКомментарии

В Польше напали на посла РФ: облили красной краской. Видео

В Варшаве российского посла облили красной краской, когда он попытался возложить венок на кладбище советских воинов.

Об этом сообщило РИА Новости. Также опубликовано соответствующее видео.

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На кадрах можно видеть уже последствия применения краски. Несколько человек в окружении посла также залиты краской, на некоторых – георгиевские ленточки.

На заднем плане видно много украинских флагов.

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