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Главная » Мир » Происшествия
14:20 09 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россияне впервые с начала войны обстреляли Донбасс устаревшими советскими ракетами Х-22

Ночью на 9 мая российские войска впервые за время войны применили для ударов по Украине советские крылатые ракеты воздушного базирования Х-22.

Морально устаревшие ракеты сложны и опасны в эксплуатации

Об этом сообщило Defense Express со ссылкой на собственные источники. Удары наносили с помощью бомбардировщиков типа Ту-22М3.

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Известно, что россияне обстреляли шестью ракетами Х-22 объекты в городах Донецкой области, которые находятся в прифронтовой зоне.

Советские крылатые ракеты Х-22 производились еще в 1960-1970-х годах, но из-за своей моральной старости стали сложны и опасны в эксплуатации. Потому и до начала войны, по открытым источникам, лежали у рашистов на складах хранения. Хотя формально и оставались на вооружении ВС РФ.

Сама тактика бить крылатыми ракетами стратегического назначения (КР Х-22 в советское время создавалась для поражения авианосцев ВМС США) выглядит специфической.

По мнению экспертов издания,  российские военные пытаются воспроизвести практику Союзников образца 1944 года во время Второй мировой войны, когда стратегические бомбардировщики использовались для ударов, в частности, по объектам в прифронтовой зоне.

Точное количество ракет Х-22, находящихся в распоряжении армии РФ, неизвестно. Но сам факт применения столь устаревших крылатых ракет может свидетельствовать о том, что у русских действительно иссякают запасы ракет комплексов «Искандер» и «Калибр», а восстановить их из-за санкций Запада кажется невозможным.

Тем более, что у Х-22 есть весомое во всех смыслах преимущество перед ракетами «Искандер» и «Калибр» – масса боевой части вдвое больше, и может достигать 1 тонны.

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