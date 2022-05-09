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Главная » Мир » Общество
15:17 09 Мая 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Беларуси экс-редактор NEXTА Протасевич женился, но не на Софии Сапеге

Блогер Роман Протасевич, экс-редактор признанного в Беларуси экстремистского Telegram-канала NEXTА, сообщил, что женился.

Протасевич женился, но не на девушке, с которой встречался

Об этом сообщило Smartpress.by. Бывшую девушку Протасевича, которую задержали вместе ним в принудительно посаженном самолете, Софию Сапегу на днях приговорили к 6 годам колонии.

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Протасевич опубликовал пост, в котором заявил, что расстался с Сапегой 7 месяцев назад и уже женат на другой девушке, но ее имя он не назвал.

Протасевич также заявил, что встречался с Сапегой с октября 2020 года. А в мае 2021 году они решили слетать в отпуск, чтобы «сделать последнюю попытку сохранить отношения, так как они у нас были крайне сложные и эмоциональны».

Протасевич похвастался женой

Протасевич похвастался женой

По словам Протасевича, в самом отпуске ситуация не изменилась.

“Поэтому “мы приняли решение о том, что по возвращению в Вильнюс расстаёмся. Однако до Вильнюса мы так и не долетели», – написал он.

Софию Сапегу приговорили к 6 годам колонии общего режима

Софию Сапегу приговорили к 6 годам колонии общего режима

Напомним, 23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair. В нем летели Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Они были задержаны после приземления.

Протасевич 3 июня заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием. Позже стало известно, что его и Сапегу перевели под домашний арест.

Протасевич проходит обвиняемым по ч.3 ст.130 УК (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности); ст. 293 (организация массовых беспорядков); ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он внесен КГБ в перечень причастных к терроризму с пометкой «До 27.09.2020 главный редактор каналов интернет мессенджера «Telegram» «NEXTA» и «NEXTA Live».

Роману Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.

Тэги: Роман Протасевич
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