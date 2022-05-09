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Главная » Украина » Происшествия
23:50 09 Мая 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

Это случилось в результате обстрела «серой зоны» в Запорожской области.

Огонь врага унес жизни бывшего депутата Давида Жвании

Сегодня, 9 мая, в районе села Новопокровка Запорожской области от артиллерийского огня погиб экс-нардеп Давид Жвания.

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Жвания имел русский паспорт, соответствующее гражданство, крайне мутную биографию и был неофициальным представителем «Росатома» (поставки ТВЭЛ).

Что Жвания делал в серой зоне и в районе блокпоста русских оккупационных сил пока непонятно.

Тэги: Погиб Давид Жвания
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