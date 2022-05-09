09.05.2022 23:00
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23:50 09 Мая 2022 64 Комментарии
От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания
Это случилось в результате обстрела «серой зоны» в Запорожской области.
Огонь врага унес жизни бывшего депутата Давида Жвании
Сегодня, 9 мая, в районе села Новопокровка Запорожской области от артиллерийского огня погиб экс-нардеп Давид Жвания.
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Жвания имел русский паспорт, соответствующее гражданство, крайне мутную биографию и был неофициальным представителем «Росатома» (поставки ТВЭЛ).
Что Жвания делал в серой зоне и в районе блокпоста русских оккупационных сил пока непонятно.
Тэги: Погиб Давид Жвания
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