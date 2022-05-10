Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы
С самого утра 10 мая часть Киева затянуло едким дымом, в частности, Святошинский, Оболонский и Подольский районы.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, это связано с продолжающейся ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области.
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В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Там уже локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких деревень, однако тлеет травяной настил.
По словам Кличко, к тушению пожаров в лесах на территориях, находившихся в оккупации, ГСЧС привлекает еще и пиротехников – чтобы обследовать подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб.
“Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, – плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице”, – призвал мэр столицы.