Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

С самого утра 10 мая часть Киева затянуло едким дымом, в частности, Святошинский, Оболонский и Подольский районы.

С самого утра несколько районов столицы заволокло дымом



Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, это связано с продолжающейся ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области.

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В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Там уже локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких деревень, однако тлеет травяной настил.

По словам Кличко, к тушению пожаров в лесах на территориях, находившихся в оккупации, ГСЧС привлекает еще и пиротехников – чтобы обследовать подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб.

“Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, – плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице”, – призвал мэр столицы.