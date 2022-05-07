В Киеве переименуют пять станций метро: известны новые названия

В Киеве по итогам общественного голосования выбрали новые названия для пяти популярных станций метрополитена.

Станции переименуют после решения Киевского горсовета



По словам начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского, свою позицию относительно дерусификации пяти станций 170 646 пользователей.

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По мнению общественности, сменить название должны следующие станции:

«Берестейская» должна носить название «Бучанская» (37,8% «ЗА» это название);

«Площадь Льва Толстого» следует переименовать в честь «Василия Стуса» (27,8%);

«Героев Днепра» должен стать «Героев Украины» (38,5%);

«Минскую» нужно назвать «Варшавской» (37,7%);

«Дружбы народов» – «Ботанической» (36,7%).

Предложения о новых названиях принимали до 1 мая. После этого до 9 мая проходило голосование за пять самых популярных вариантов для каждой станции.

Какие еще были наиболее популярные предложения по каждой станции можно увидеть из инфографики.

В метрополитене пообещали, что в ближайшее время будет подготовлен проект решения о переименовании для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.

Как сообщали Власти, депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол впервые в области призвал своих коллег провести дерусификацию названий улиц, проспектов и районов города.

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