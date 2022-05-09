Сразу пять российских губернаторов объявили об уходе в один день

Всего за четыре месяца до новых выборов пять российских губернаторов решили прекратить свои полномочия, сославшись на “работу на других направлениях” и “дорогу молодым”.

За четыре месяца до окончания полномочий пять губернаторов решили расстаться с властью



Об этом сообщило BBC.

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Сначала об уходе объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Затем – губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что доработает до конца срока, но в выборах губернатора осенью 2022 года участвовать не будет.

Любопытно, что еще в январе российские «Ведомости» сообщали, что должности в первом квартале могут потерять девять губернаторов, к которым накопились претензии из Кремля (в том числе и те, кто подал в отставку сегодня).

Не исключено, что начало войны отсрочило этот процесс. И к нему вернулись лишь сейчас.

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