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Главная » Мир » Политика
16:47 10 Мая 2022 Просмотров 133   КомментариевКомментарии

Си Цзиньпин поддержал необходимость срочного прекращения огня в Украине

Президент Китая Си Цзиньпин «согласился с необходимостью срочного прекращения огня» в Украине во время 90-минутного телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Глава Китая провел полуторачасовый разговор с Макроном

Как сообщило CNN, об этом сказано в заявлении Елисейского дворца во вторник, 10 мая.

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«Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочном достижении прекращения огня», – сказано в заявлении.

Также лидеры пришли к единому мнению о необходимости всех усилий по оказанию гуманитарной поддержки украинскому населению.

Тэги: Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
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