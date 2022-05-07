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16:47 10 Мая 2022 133 Комментарии
Си Цзиньпин поддержал необходимость срочного прекращения огня в Украине
Президент Китая Си Цзиньпин «согласился с необходимостью срочного прекращения огня» в Украине во время 90-минутного телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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Как сообщило CNN, об этом сказано в заявлении Елисейского дворца во вторник, 10 мая.
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«Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочном достижении прекращения огня», – сказано в заявлении.
Также лидеры пришли к единому мнению о необходимости всех усилий по оказанию гуманитарной поддержки украинскому населению.
Тэги: Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
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