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07:51 11 Мая 2022 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

Смерть Кравчука: чем запомнился украинцам первый президент

Вечером 10 мая в возрасте 88 лет после продолжительной болезни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни

Чем он запомнился украинцам, какие вехи в развитии нашего государства связаны с его именем – в материале, который подготовили Власти.

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От бухгалтера до президента

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Ривненской области.

После школы сначала выучился на бухгалтера, потом окончил отделение политэкономии Киевского университета.

Начал преподавать этот предмет в техникуме, и вступил в Компартию. С 1965 года он уже начал восхождение по партийной лестнице.

В 1980 году Кравчука избрали депутатом Верховной Рады УССР. А спустя 10 лет он возглавил украинский парламент.

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ – Акт о провозглашении независимости Украины, а глава парламента решил баллотироваться на пост главы государства.

В итоге 1 декабря того же года Кравчук стал первым президентом независимой Украины. За него отдали свои голоса 61,6 процентов граждан.

Первые президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук

Первые президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук

Самый короткий срок

Кравчук возглавлял страну меньше всех других президентов – 32 месяца. Причиной его отставки стала шахтерская забастовка 1993 года, которая привела к досрочным президентским выборам. Леонид Кучма сменил Кравчука.

В 2020 году политика назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Здесь уже Кравчук сменил на этом посту Кучму.

Чем запомнился Кравчук

  • подписание Беловежского соглашения о ликвидации СССР и создании СНГ (1991).

  • пятизначная инфляция и развал экономики в 1992-1993 годах

  • крупнейшая в истории страны шахтерская забастовка в 1993 году, которая и привела к отставку Кравчука и досрочным выборам президента.

  • подписание Соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ЕС, заложившее основу европейской интеграции страны.

  • Легендарная  фраза  «‎Маємо, що маємо» как идеальное описание состояния уровня развития государства и жизни украинцев в 90-х годах.

  • Легендарная вещь – тачка- «кравчучка». Это тележка для перевозки небольших грузов, которой пользовались, как обычные украинцы, таскавшие продукты со своих дач, так и мелкие торговцы-перекупщики,   по сути обеспечивавшие потребности граждан во всякой всячине.

Тэги: Леонид Кравчук
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