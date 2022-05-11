Полностью вакцинированные Йенс Столтенберг и Билл Гейтс заболели COVID-19

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заболели COVID-19, хотя оба были полностью вакцинированы.

Йенс Столтенберг и Билл Гейтс заразились коронавирусом



О положительном тесте у Столтенберга сообщила представитель альянса Оана Лунгеску.

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«Генеральный секретарь НАТО сдал положительный тест на COVID-19. Имеет легкие симптомы. Следуя бельгийским медицинским рекомендациям, он будет продолжать выполнять свои обязанности, работая на дому», – написала Лунгеску в Twitter.

Она также добавила, что генсек полностью привит, в частности, третьей (бустерной) дозой вакцины против COVID-19.

О своем заражении коронавирусом Бил Гейтс сообщил сам в Twitter.

«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не поправлюсь», — написал он.

Гейтс также подчеркнул, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.