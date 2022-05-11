Российские оккупанты похитили в Мелитополе скифское золото

В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея.

Коллекцию нашли археологи в 50-е годы прошлого века



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

О возможной стоимости похищенного не сообщается.

Как сообщали Власти, Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания о принадлежности коллекции «скифского золота», вывезенного из крымских музеев, принял решение вернуть экспонаты Украине.

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