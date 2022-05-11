В Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения: что изменилось
Кабинет министров упростил процедуру получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД в период военного времени.
Как сообщила пресс-служба МВД, на заседании 10 мая правительство приняло постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине».
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Согласно нормативному акту:
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Граждане, переехавшие в другой регион, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавалась теория.
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Водители, проходящие подготовку, переподготовку и повышение квалификации, могут обучаться через Zoom, Skype, Google meet и т.д. удаленно.
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Сокращение срока обучения водителей на категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части (уплотнение преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС») , «этика водителя ТС» и т.п.).
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Возможность вернуть техпаспорт, выданный по заявлению его владельца на имя лица для поездки за границу, в течение десяти дней со дня возвращения из-за кордона.