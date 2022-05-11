НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:09 11 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения: что изменилось

Кабинет министров упростил процедуру получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД в период военного времени.

Права в Украине можно получить проще, чем раньше

Как сообщила пресс-служба МВД, на заседании 10 мая правительство приняло постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Согласно нормативному акту:

  • Граждане, переехавшие в другой регион, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавалась теория.

  • Водители, проходящие подготовку, переподготовку и повышение квалификации, могут обучаться через Zoom, Skype, Google meet и т.д. удаленно.

  • Сокращение срока обучения водителей на категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части (уплотнение преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС») , «этика водителя ТС» и т.п.).

  • Возможность вернуть техпаспорт, выданный по заявлению его владельца на имя лица для поездки за границу, в течение десяти дней со дня возвращения из-за кордона.

Loading...

Новости по теме

ТОР
11.05.2022 09:45
Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений
ТОР
11.05.2022 09:24
Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область
ТОР
11.05.2022 09:07
Российские оккупанты похитили в Мелитополе скифское золото
blog comments powered by Disqus
Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир

В США обсуждают, как Путин может “выйти из игры”

15:48 Мир

Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

12:59 Украина

Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

10:02 Мир

Первым подбили танк: история о попытке россиян форсировать Северский Донец. Фото

07:43 Украина

От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

23:50 Украина

В Берлине сторонники русского мира избили Наталью Мосейчук и украинских журналистов: полиция бездействовала

19:52 Мир

Россияне впервые с начала войны обстреляли Донбасс устаревшими советскими ракетами Х-22

14:20 Мир

В Польше напали на посла РФ: облили красной краской. Видео

13:12 Мир