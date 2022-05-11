В Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения: что изменилось

Кабинет министров упростил процедуру получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД в период военного времени.

Права в Украине можно получить проще, чем раньше

Права в Украине можно получить проще, чем раньше

Как сообщила пресс-служба МВД, на заседании 10 мая правительство приняло постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине».

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Согласно нормативному акту:

Граждане, переехавшие в другой регион, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавалась теория.

Водители, проходящие подготовку, переподготовку и повышение квалификации, могут обучаться через Zoom, Skype, Google meet и т.д. удаленно.

Сокращение срока обучения водителей на категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части (уплотнение преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС») , «этика водителя ТС» и т.п.).