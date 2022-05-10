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12:46 11 Мая 2022 62 Комментарии
Стратегические бомбардировщики, танки, тяжелая артиллерия: Россия бросила на штурм “Азовстали” все, что есть
За минувшие сутки на территорию завода «Азовсталь», которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 авианалетов.
Россия бросила на штурм
Об этом сообщил полк “Азов”. Там уточнили, что в четырех случаях украинских воинов атаковали российские стратегические бомбардировщики.
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Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее.
Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.
Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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