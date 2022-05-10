С Путиным что-то случилось: впервые за 10 лет он не пришел на легендарный хоккейный матч
Президент РФ Владимир Путин не принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и даже не посетил его, чего не было ни разу за 10 лет турнира.
Об этом сообщило РИА Новости. До этого Путин ежегодно выходил на лед и участвовал в поединке за команду Легенд хоккея.
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Единственный раз из-за серьезной травмы в 2013 президент РФ на лед не вышел, но наблюдал за поединком с трибун.
В этот же раз Путина не было ни на льду, ни на трибунах. Только перед началом матча показали его видеообращение к участникам и зрителям.
О том, что Путина не будет среди хоккеистов, говорил 4 мая его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Причины он не назвал.
В прошлый раз некоторые российские СМИ сообщали о проблемах Путина со спиной после «полета со стерхами», а тот же Песков заявил об обострении старой спортивной травмы. Сейчас же никаких объяснений нет.
История вопроса
Первый гала-матч любительской хоккейной лиги, которую учредил сам президент РФ, состоялся 7 мая 2012 года во Дворце спорта на Ходынском поле в Москве.
Путин принял в нем участие всего через несколько часов после инаугурации. До последнего момента он регулярно участвовал в гала-матчах. Вместе с ним на лед выходил и глава Минобороны Сергей Шойгу.
В 2021 году команда Путина одержала победу со счетом 13:9. Причем Путин забил восемь шайб, оформив хет-трик в первые 10 минут игры.