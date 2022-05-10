С Путиным что-то случилось: впервые за 10 лет он не пришел на легендарный хоккейный матч

Президент РФ Владимир Путин не принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и даже не посетил его, чего не было ни разу за 10 лет турнира.

Впервые Путин пропустил хоккейное первенство, которое сам придумал



Об этом сообщило РИА Новости. До этого Путин ежегодно выходил на лед и участвовал в поединке за команду Легенд хоккея.

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Единственный раз из-за серьезной травмы в 2013 президент РФ на лед не вышел, но наблюдал за поединком с трибун.

В этот же раз Путина не было ни на льду, ни на трибунах. Только перед началом матча показали его видеообращение к участникам и зрителям.

О том, что Путина не будет среди хоккеистов, говорил 4 мая его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Причины он не назвал.

В прошлый раз некоторые российские СМИ сообщали о проблемах Путина со спиной после «полета со стерхами», а тот же Песков заявил об обострении старой спортивной травмы. Сейчас же никаких объяснений нет.

История вопроса

Первый гала-матч любительской хоккейной лиги, которую учредил сам президент РФ, состоялся 7 мая 2012 года во Дворце спорта на Ходынском поле в Москве.

Путин принял в нем участие всего через несколько часов после инаугурации. До последнего момента он регулярно участвовал в гала-матчах. Вместе с ним на лед выходил и глава Минобороны Сергей Шойгу.

В 2021 году команда Путина одержала победу со счетом 13:9. Причем Путин забил восемь шайб, оформив хет-трик в первые 10 минут игры.

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