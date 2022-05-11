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14:28 11 Мая 2022 Просмотров 282   КомментариевКомментарии

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

В оккупированном Херсоне кремлевские марионетки планируют назвать одну из улиц в честь умершего лидера либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

Возможно, появится и проспект Кобзона

Об этом сообщил Крым 24 со ссылкой на на брифинг так называемого “заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области” Кирилл Стремоусов.

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«Владимир Жириновский – это был человек, который не просто предсказывал определенные вещи. Это предложение (переименовать одну из улиц города – Ред.) будет воспринято как серьезная просьба. Скорее всего, мы так и сделаем, что в Херсоне будет названа улица в честь него», – сказал Стремоусов.

Как сообщали Власти, оккупационные власти Херсонской области намерены просить президента России Владимира Путина о включении региона в состав Российской Федерации.

Тэги: херсон
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