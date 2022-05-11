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14:44 11 Мая 2022 Просмотров 178   КомментариевКомментарии

В Минобороны рассказал о военном пути деблокады Мариуполя

На данный момент осуществить деблокаду Мариуполя военным путем просто невозможно

Маляр рассказала о возможности военной деблокады Мариуполя

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга в Медиацентре Украина.

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«Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, то руководство страны ее использовало бы. ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию поправить», -  заявила она.

Также замминистра сообщила, что сейчас Мариуполь защищают ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и силы Нацполиции.

«Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и навредить нашим защитникам», – сказала Маляр.

В то же время она добавила, что при посредничестве ООН благодаря защитникам сил обороны Мариуполя удалось эвакуировать с завода «Азовсталь» гражданских лиц.

Как сообщали Власти, помимо дипломатического пути освобождения заблокированных российскими войсками защитников Мариуполя, Украина готовит и военный.

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