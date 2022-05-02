Через 10 дней у российской армии под Харьковом будет критическая ситуация, – советник главы МВД
На Харьковском направлении российские военные массово отказываются идти воевать, а через несколько дней ситуация станет вообще критической.
Об этом рассказал 24 каналу советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. По его словам, россияне получили задание усилиться в районе Изюма и завершить окружение украинских войск.
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В то же время ВСУ активно освобождают города и села на севере Харьковской области, чем мешают врагу осуществить его замысел. Это деморализует оккупантов.
“Я ожидаю, что через неделю, а максимум – через 10 дней у них будет критическая ситуация, у них уже сейчас чрезвычайно большое количество тех, кто отказывается идти атаковать”, – сказал Андрусив.
По его словам, даже российское командование перебрасывают непосредственно на линию фронта, чтобы оно мотивировало бойцов идти в атаку, но неспособность выполнить поставленные задачи лишь деморализует и морально истощает армию оккупантов.
Также советник министра подчеркнул, что вражеских сил в направлении Изюма недостаточно, чтобы взять в окружение наших военных на этом направлении. Тем более, уже сейчас тяжелая артиллерия от западных партнеров на нужных позициях, в ближайшие недели доедут бронемашины и другая техника.
Кроме того, активное контрнаступление ВСУ на севере Харьковщины поставило под угрозу тылы в Харьковской области, что делает невозможным активные наступательные действия врага.
«Сейчас возможности окружения сил ООС у россиян нет, учтем еще и то, что оккупанты применили все, что у них было. Вероятно, через 10 дней россияне перейдут к новой тактике – «ползучей оккупации». Они перестанут атаковать на всех фронтах, а будут сосредоточены на отдельном направлении поочередно», – предположил Андрусив.