Через 10 дней у российской армии под Харьковом будет критическая ситуация, – советник главы МВД

На Харьковском направлении российские военные массово отказываются идти воевать, а через несколько дней ситуация станет вообще критической.

Для россиян под Харьковом складывается критическая ситуация



Об этом рассказал 24 каналу советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. По его словам, россияне получили задание усилиться в районе Изюма и завершить окружение украинских войск.

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В то же время ВСУ активно освобождают города и села на севере Харьковской области, чем мешают врагу осуществить его замысел. Это деморализует оккупантов.

“Я ожидаю, что через неделю, а максимум – через 10 дней у них будет критическая ситуация, у них уже сейчас чрезвычайно большое количество тех, кто отказывается идти атаковать”, – сказал Андрусив.

По его словам, даже российское командование перебрасывают непосредственно на линию фронта, чтобы оно мотивировало бойцов идти в атаку, но неспособность выполнить поставленные задачи лишь деморализует и морально истощает армию оккупантов.

Также советник министра подчеркнул, что вражеских сил в направлении Изюма недостаточно, чтобы взять в окружение наших военных на этом направлении. Тем более, уже сейчас тяжелая артиллерия от западных партнеров на нужных позициях, в ближайшие недели доедут бронемашины и другая техника.

Кроме того, активное контрнаступление ВСУ на севере Харьковщины поставило под угрозу тылы в Харьковской области, что делает невозможным активные наступательные действия врага.

«Сейчас возможности окружения сил ООС у россиян нет, учтем еще и то, что оккупанты применили все, что у них было. Вероятно, через 10 дней россияне перейдут к новой тактике – «ползучей оккупации». Они перестанут атаковать на всех фронтах, а будут сосредоточены на отдельном направлении поочередно», – предположил Андрусив.

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