НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:52 11 Мая 2022 Просмотров 622   КомментариевКомментарии

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

Под Изюмом украинские защитники из 95 ОДШБр с помощью польского ПЗРК “Перун” сбили российский вертолет Ка-52 “Алигатор”.

Очередной

Об этом сообщил офицер украинской бригады Юрий Кочевенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он не уточнил подробности, но призвал верить ВСУ.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал передачу Украине переносные зенитно-ракетные комплексы «Piorun» (Перун) еще в начале февраля до российского вторжения.

Переносной зенитно-ракетный комплекс является глубокой модернизацией другого комплекса — «Grom». В свою очередь «Grom» разработан на базе советских ПЗРК «Игла».

“Перун” способен уничтожать малые воздушные цели, например беспилотники и низколетящие самолеты и вертолеты. Он «достать» цели на дистанции до 6,5 км и на высоте до 4 км.

ПЗРК "Перун" эффективны против низколетящих небольших целей

ПЗРК "Перун" эффективны против низколетящих небольших целей

Ка-52 «Аллигатор» – многоцелевой российский боевой вертолет, который обронпром РФ позиционировал как не имеющий аналогов и практически несбиваемый.

“Аллигатор” может осуществлять разведку местности, координацию действий группы боевых вертолетов и тому подобное. Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя.

ВСУ приземлили "несбиваемого"

ВСУ приземлили "несбиваемого"

За время войны в Украине ВСУ сбило достаточно вертолетов Ка-52, чтобы развенчать миф о их “несбиваемости”

Loading...

Новости по теме

ТОР
11.05.2022 15:39
Швеция и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности
ТОР
11.05.2022 15:34
Через 10 дней у российской армии под Харьковом будет критическая ситуация, – советник главы МВД
ТОР
11.05.2022 15:12
Песков прокомментировал идею присоединения Херсонской области к РФ
blog comments powered by Disqus
Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Буковеле прогремели взрывы: сообщают о ракетном ударе

14:51 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир

В США обсуждают, как Путин может “выйти из игры”

15:48 Мир

Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

12:59 Украина

Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

10:02 Мир

Первым подбили танк: история о попытке россиян форсировать Северский Донец. Фото

07:43 Украина

От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

23:50 Украина