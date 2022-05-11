Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

Под Изюмом украинские защитники из 95 ОДШБр с помощью польского ПЗРК “Перун” сбили российский вертолет Ка-52 “Алигатор”.

Очередной



Об этом сообщил офицер украинской бригады Юрий Кочевенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он не уточнил подробности, но призвал верить ВСУ.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал передачу Украине переносные зенитно-ракетные комплексы «Piorun» (Перун) еще в начале февраля до российского вторжения.

Переносной зенитно-ракетный комплекс является глубокой модернизацией другого комплекса — «Grom». В свою очередь «Grom» разработан на базе советских ПЗРК «Игла».

“Перун” способен уничтожать малые воздушные цели, например беспилотники и низколетящие самолеты и вертолеты. Он «достать» цели на дистанции до 6,5 км и на высоте до 4 км.

Ка-52 «Аллигатор» – многоцелевой российский боевой вертолет, который обронпром РФ позиционировал как не имеющий аналогов и практически несбиваемый.

“Аллигатор” может осуществлять разведку местности, координацию действий группы боевых вертолетов и тому подобное. Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя.

За время войны в Украине ВСУ сбило достаточно вертолетов Ка-52, чтобы развенчать миф о их “несбиваемости”