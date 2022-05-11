НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
18:21 11 Мая 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Россия обвинила Pfizer и Moderna в военно-биологической деятельности в Украине: организовал Обама, координировал Байден

Минобороны РФ обвинило производителей вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna в военно-биологической деятельности на территории Украины в пользу США.

Россия родила новый фейк о военно-биологической деятельности в Украине

Как сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, об этом совершенно серьезно заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он так же уточнил, что идеологами “военно-биологической деятельности США” в Украине якобы являются лидеры Демократической партии, а для финансирования

использовали средства федерального бюджета и неправительственных организаций

«В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead», – заявил Кириллов.

А началось все, по его словам в 2005 году с Барака Обамы. Он якобы заключил партнерское соглашение с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны.

Хиллари Клинтон якобы инициировала принятие стратегии США по противодействию биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения, а Джо Байден, по информации российских специалистов, координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине.

А еще, по словам начальника войск РХБЗ, Минобороны США “в значительной степени расширило исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям”.

Loading...

Новости по теме

ТОР
11.05.2022 16:58
Еще шестерых пленных оккупантов приговорили к тюремным срокам в Украине
ТОР
11.05.2022 15:52
Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет
ТОР
11.05.2022 15:39
Швеция и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности
blog comments powered by Disqus
Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир

В США обсуждают, как Путин может “выйти из игры”

15:48 Мир

Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

12:59 Украина

Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

10:02 Мир

Первым подбили танк: история о попытке россиян форсировать Северский Донец. Фото

07:43 Украина

От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

23:50 Украина