Россия обвинила Pfizer и Moderna в военно-биологической деятельности в Украине: организовал Обама, координировал Байден

Минобороны РФ обвинило производителей вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna в военно-биологической деятельности на территории Украины в пользу США.

Россия родила новый фейк о военно-биологической деятельности в Украине



Как сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, об этом совершенно серьезно заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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Он так же уточнил, что идеологами “военно-биологической деятельности США” в Украине якобы являются лидеры Демократической партии, а для финансирования

использовали средства федерального бюджета и неправительственных организаций

«В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead», – заявил Кириллов.

А началось все, по его словам в 2005 году с Барака Обамы. Он якобы заключил партнерское соглашение с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны.

Хиллари Клинтон якобы инициировала принятие стратегии США по противодействию биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения, а Джо Байден, по информации российских специалистов, координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине.

А еще, по словам начальника войск РХБЗ, Минобороны США “в значительной степени расширило исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям”.