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18:33 11 Мая 2022 0 Комментарии
Российский офицер случайно застрелился во сне. Видео
В одной из российских частей, находящихся в Украине, офицер случайно застрелился, когда лег спать.
Боец рассказал о странной смерти офицера
Об этом рассказал военнослужащий этой части. Соответствующее видео распространилось в сети. На нем снизу видны водяные знаки полиции Украины и Главного управления разведки Минобороны.
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По словам молодого российского бойца, офицер не захотел расставаться с автоматом во время сна в окопе. При этом он не поставил оружие на предохранитель.
В результате он застрелился во сне.
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