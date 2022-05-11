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18:33 11 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский офицер случайно застрелился во сне. Видео

В одной из российских частей, находящихся в Украине, офицер случайно застрелился, когда лег спать.

Боец рассказал о странной смерти офицера

Об этом рассказал военнослужащий этой части. Соответствующее видео распространилось в сети. На нем снизу видны водяные знаки полиции Украины и Главного управления разведки Минобороны.

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По словам молодого российского бойца, офицер не захотел расставаться с автоматом во время сна в окопе. При этом он не поставил оружие на предохранитель.

В результате он застрелился во сне.

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