Дай подсказку: командир морпехов из “Азовстали” обратился за помощью к Илону Маску

Командир 36-й отдельной бригады морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к американскому бизнесмену Илону Маску за помощью в эвакуации из «Азовстали».

Волына попросил Маска помочь выввести украинских защитников в третью страну



Свое обращение Волына разместил в Twitter и Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из «Азовстали» в третью страну. Если не ты – то кто? Дай подсказку…”, – написал командир морпехов.

Также он обратился к каждому человеку планеты Земля за помощью сделать так, чтобы Маск увидел это обращение.

Также Волына добавил, что Маск доказал, что для него нет нерешаемых задач и возможно все.

“Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!”, – написал украинский военный.

Как сообщали Власти, Украина предложила России вариант освобождения защитников «Азовстали», предусматривающий обмен тяжелораненых украинцев на российских пленных.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь, Илон Маск