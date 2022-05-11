НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
06:35 12 Мая 2022 Просмотров 190   КомментариевКомментарии

Дай подсказку: командир морпехов из “Азовстали” обратился за помощью к Илону Маску

Командир 36-й отдельной бригады морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к американскому бизнесмену Илону Маску за помощью в эвакуации из «Азовстали».

Волына попросил Маска помочь выввести украинских защитников в третью страну

Свое обращение Волына разместил в Twitter и Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из «Азовстали» в третью страну. Если не ты – то кто? Дай подсказку…”, – написал командир морпехов.

Также он обратился к каждому человеку планеты Земля за помощью сделать так, чтобы Маск увидел это обращение.

Также Волына добавил, что Маск доказал, что для него нет нерешаемых задач и возможно все.

“Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!”, – написал украинский военный.

Для обращения к Маску Волына специально создал аккаунт в Twitter

Для обращения к Маску Волына специально создал аккаунт в Twitter

Как сообщали Власти, Украина предложила России вариант освобождения защитников «Азовстали», предусматривающий обмен тяжелораненых украинцев на российских пленных.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь, Илон Маск
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.05.2022 12:46
Стратегические бомбардировщики, танки, тяжелая артиллерия: Россия бросила на штурм “Азовстали” все, что есть
ТОР
10.05.2022 09:44
ВСУ готовят деблокаду Мариуполя, — экс-командир «Азова»
ТОР
08.05.2022 15:32
Россиян можно было сразу уничтожить при выходе из Крыма, по почему-то этого не сделали, – командир “Азова”
blog comments powered by Disqus
В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир

В США обсуждают, как Путин может “выйти из игры”

15:48 Мир

Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

12:59 Украина

Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

10:02 Мир