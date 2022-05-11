Дай подсказку: командир морпехов из “Азовстали” обратился за помощью к Илону Маску
Командир 36-й отдельной бригады морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к американскому бизнесмену Илону Маску за помощью в эвакуации из «Азовстали».
Свое обращение Волына разместил в Twitter и Facebook.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из «Азовстали» в третью страну. Если не ты – то кто? Дай подсказку…”, – написал командир морпехов.
Также он обратился к каждому человеку планеты Земля за помощью сделать так, чтобы Маск увидел это обращение.
Также Волына добавил, что Маск доказал, что для него нет нерешаемых задач и возможно все.
“Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!”, – написал украинский военный.
Как сообщали Власти, Украина предложила России вариант освобождения защитников «Азовстали», предусматривающий обмен тяжелораненых украинцев на российских пленных.