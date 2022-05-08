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Главная » Мир » Общество
13:02 12 Мая 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

В Крыму ФСБшники вывозят семьи и выставляют на продажу недвижимость

Через некоторое время после начала российского вторжения в Украину сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму начали вывозить свои семьи с полуострова и массово выставлять на продажу недвижимость.

В Крыму у оккупантов начинается паника

Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. По их информации, захватчики были неприятно удивлены началом полномасштабных боевых действий и смогли спрогнозировать, чем они могут закончиться.

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Кроме того, упаковывать чемоданы начали тысячи россиян, которые не причастны к силовым и карательным структурам, и прибыли в Крым после его оккупации в  2014 году.

Также отмечено, что отток кадров из силовых структур удалось остановить, запретив их сотрудникам покидать полуостров. Такую же меру планировали ввести и для гражданских лиц, но побоялись большой волны возмущения.

В то же время украинские патриоты в Крыму наоборот почувствовали надежду скорое освобождение и активизировались.

Так, по информации ФСБ,  с 24 февраля по 12 мая в Крыму повредили по меньшей мере 700 автомобилей с рашистской символикой.

Издание отметило, что из-за недовольства в Москве настроениями людей на полуострове, местным полицейским и ФСБшникам приказали «закрутить гайки» и не допустить провокаций, а в помощь отправили отряды казаков из Ростовской области.

Тэги: крым
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