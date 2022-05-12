НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:17 12 Мая 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

В Тростянце на мине подорвался гражданский трактор. Фото

В Тростянце Сумской области на мине, установленной россиянами на обочине, подорвался гражданский трактор.

В результате инцидента пострадал один человек

Об этом сообщил Тростянець INFO со ссылкой на городского голову Юрия Бову.

Тракторист ДП «Тростянецкий лесхоз», который управлял трактором получил контузию, ему оперативно оказали медпомощь.

Инцидент произошел на  ул. Нескучанская возле городской больницы, которую во время оккупации расстреливал российский танк.

Говорят, что тракторист "родился в рубашке"

Говорят, что тракторист "родился в рубашке"

Loading...

Новости по теме

ТОР
12.05.2022 13:02
В Крыму ФСБшники вывозят семьи и выставляют на продажу недвижимость
ТОР
12.05.2022 12:36
В центре Запорожья планировался взрыв в людном месте: террориста задержали
ТОР
12.05.2022 11:07
Финляндия идет в НАТО: опубликовано заявление президента и премьера
blog comments powered by Disqus
ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

13:41 Украина

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир