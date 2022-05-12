В Тростянце на мине подорвался гражданский трактор. Фото

В Тростянце Сумской области на мине, установленной россиянами на обочине, подорвался гражданский трактор.

В результате инцидента пострадал один человек



Об этом сообщил Тростянець INFO со ссылкой на городского голову Юрия Бову.

Тракторист ДП «Тростянецкий лесхоз», который управлял трактором получил контузию, ему оперативно оказали медпомощь.

Инцидент произошел на ул. Нескучанская возле городской больницы, которую во время оккупации расстреливал российский танк.