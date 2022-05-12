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14:31 12 Мая 2022 91 Комментарии
С «Азовстали» могут эвакуировать медиков и раненых: идут переговоры
Украинская сторона ведет переговоры с россиянами с подключением всех заинтересованных сторон об эвакуации с заблокированной “Азовстали” в Мариуполе медиков и раненых военных.
С "Азовстали" могут эвакуировать еще 500 человек
Об этом на брифинге сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от ОП Татьяна Ломакина.
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Речь идет примерно о 500 людях.
«Сейчас ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых – около 500 человек, а также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы», – заявила Ломакина.
Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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