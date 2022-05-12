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16:00 12 Мая 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Египет и Ливан отказались принимать в портах судно РФ с украденной украинской пшеницей

Российское торговое судно, загруженное украденным в Украине зерном, отказались принимать в портах Египта и Ливана, и теперь оно застряло в сирийской Латакии.

Российский "Матрос Позынич" скитается с украденным украинским зерном по Средиземному морю

Об этом сообщило CNN. Судно было идентифицировано как балкер “Матрос Позынич”.

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27 апреля корабль встал на якорь у берегов Крыма и отключил транспондер. На следующий день он засветился на спутниковых снимках в порту Севастополя.

Издание отметило, что “Матрос Позынич”  является одним из трех судов, участвующих в торговле украденным зерном.

Екатерина Яресько, журналист проекта SeaKrime украинского интернет-издания «Миротворец», рассказала CNN, что проект заметил резкое увеличение экспорта зерна именно из Севастополя – примерно до 100 000 тонн в марте и апреле.

Из Севастополя, согласно спутниковым снимкам и данным слежения,, «Матрос Позынич» пересек Босфор и направился в египетский порт Александрия. По словам украинских чиновников, он был загружен почти 30 000 тонн украинской пшеницы.

Но украинцы оказались на шаг впереди. Официальные лица говорят, что Египет был предупрежден о том, что зерно было украдено. Поэтому груз отказались принимать в Александрии. «Позынич» направился к ливанской столице Бейруту, но с тем же результатом.

“Матрос Позынич” снова отключил свой транспондер 5 мая, но снимки от Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что он отправился в сирийский порт Латакия.

Сирийский режим имеет тесные отношения с Россией, и российские военные часто находятся в Латакии. К тому же “Матрос Позынич” получил свое название в честь российского солдата, убитого в Сирии в 2015 году.

Михаил Войтенко, главный редактор «Морского бюллетеня», сказал CNN, что зерно может быть перегружено на другой корабль в Латакии, чтобы скрыть его происхождение.

«Когда порт назначения начинает меняться без какой-либо серьезной причины, это еще одно доказательство контрабанды», – сказал он.

"Матрос Позынич" в порту сирийской Латакии

"Матрос Позынич" в порту сирийской Латакии

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