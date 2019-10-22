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16:48 12 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Кабаева отмечает сегодня свой 39-й день рождения вместе с Путиным в Сочи – The Mirror

Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи не только ради посещения образовательного центра “Сириус”, но и чтобы отметить 39-й день рождения своей возлюбленной Алины Кабаевой.

Кабаева отпразднует свой день рождения с Путиным

Об этом написал британский таблоид The Mirror. Кабаева отмечает день рождения 12 мая.

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«Неизвестно, что Алина Кабаева будет делать сегодня, в свой день рождения, но на этой неделе Владимир Путин прилетел на курорт Сочи, где, по слухам, живет Кабаева», – сказано в материале.

Вчера, 11 мая, Путин посетил элитный образовательный центр «Сириус» в Сочи, который был создан в том же году, когда якобы родился его первый сын.

Считается, что 69-летний президент России стал отцом по крайней мере двух сыновей от бывшей олимпийской чемпионки по художественной гимнастке.

В недавнем сообщении швейцарской газеты говорится, что врач из страны доставил Кабаевой двух сыновей Путина, одного в 2015 году в Швейцарии, а второго в Москве в 2019 году.

В начале российского вторжения ходили слухи, что Кабаева скрывается либо в Швейцарии, либо в высокотехнологичном ядерном бункере в Сибири.

Но в прошлом месяце она была замечена в Москве, Кабаева позировала перед знаком «Z» – символом путинской войны в Украине. По слухам, в России она поселилась в Сочи.

Как сообщали Власти, тайная любовница президента России Владимира Путина бывшая чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Алина Кабаева родила ему двух сыновей с разницей в четыре года.

США не включили в санкционный список фактическую жену президента Владимира Путина и мать его детей Алину Кабаеву из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с РФ.

Тэги: Алина Кабаева, Владимир Путин
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