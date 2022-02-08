Последний аргумент: эксперты оценили вероятность применения Путиным ядерного оружия в Украине

Военная “спецоперация” президента России Владимира Путина в Украине сталкивается с серией унизительных неудач, что повышает риск того, что диктатор может прибегнуть к последнему аргументу – применению ядерного оружия.

Вероятность применения Путиным ядерного оружия низкая, но она есть



Издание Atlantic Council попросило ведущих экспертов оценить вероятность такого шага со стороны хозяина Кремля.

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Кейр Либер, старший научный сотрудником в практике передовой обороны Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета и Дэрил Пресс — адъюнкт-профессор государственного управления в Дартмутском колледже:

Путин, скорее всего, применит ядерное оружие в войне в Украине, если ему будет грозить сокрушительное поражение. Если Путин почувствует экзистенциальную угрозу своему режиму, то он будет вынужден предотвратить такой исход, даже если это потребует рискованных шагов по эскалации. Ядерное оружие является окончательным инструментом последней инстанции. Любой рациональный лидер решил бы использовать его, если бы его режим (или жизнь) были на кону.

Уолтер Слокомб — директор совета директоров Атлантического совета и бывший заместитель министра обороны США по вопросам политики:

Путин, по-видимому, ожидает, что его угрозы побудят НАТО отказаться от Украины. Однако, если он считает, что ему грозит поражение или дорогостоящий тупик — или у него есть шансы на успех через резкую эскалацию — существует некоторый ненулевой (возможно, в 1 или 2 процента) риск, что он выполнит свои угрозы. Даже небольшой риск начала ядерной войны опасен, поэтому сдерживание его является наиболее желательным результатом. Соответственно, НАТО должно четко заявить, что любое ядерное нападение со стороны России встретит ответ, потенциально включающий ядерное оружие.

Александр Вершбоу, почетный научный сотрудник центров Совета в Скоукрофте и Евразии, экс-посол США в России с 2001 по 2005 год и экс-заместитель генерального секретаря НАТО с 2012 по 2016 год:

На мой взгляд, вероятность очень низкая — не ноль, а менее 5 процентов. Бряцание ядерным оружием Путина было направлено на то, чтобы удержать Соединенные Штаты и их союзников от эскалации их участия в войне и внедрения передовых военных возможностей, которые могли бы дать украинским силам решающее преимущество. Если российские войска потерпят еще одно унизительное поражение в кампании по контролю над Донбассом, сторонники жесткой линии могут надавить на Путина ради применения ядерного оружия. Но он вряд ли это сделает, поскольку это только активизирует жесткий ответ США и союзников без предоставления какого-либо значительного военного преимущества. Даже после крупной военной неудачи Путин вряд ли подвергнется риску неконтролируемой эскалации, будучи первым, кто нарушит ядерное табу. Он, скорее всего, будет наращивать обычные атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, а также против операций союзников по снабжению Украины оружием.

Ян Лодал, почетный научный сотрудник Центра Скоукрофта и экс-президент Атлантического совета с 2005 по 2006 год:

Вероятность очень низкая. Ядерное сдерживание работает в мирное время, и оно работало над предотвращением применения такого оружия в прошлых кризисах и конфронтациях (например, на Кубе, на Корейском полуострове и во Вьетнаме).

Тэги: ядерное оружие, Владимир Путин