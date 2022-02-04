Россия нанесла новые ракетные удары по Кременчугскому НПЗ

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по неработающему Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Россия снова выпустила несколько ракет по неработающему заводу в Крменчуге



Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам было четыре удара.

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“Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе”, – отметил Лунин.

Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что ударов по НПЗ было семь.

“Кроме того, еще одна ракета попала недалеко от железнодорожных путей. Информация о жертвах и разрушениях уточняется”, – написал Геращенко.

Также местные Telegram-каналы сообщили, что на территории Кременчугской территориальной общины произошло аварийное отключение электроснабжения, а в некоторых районах пропала вода.

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