Россия нанесла новые ракетные удары по Кременчугскому НПЗ
Сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по неработающему Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам было четыре удара.
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“Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе”, – отметил Лунин.
Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что ударов по НПЗ было семь.
“Кроме того, еще одна ракета попала недалеко от железнодорожных путей. Информация о жертвах и разрушениях уточняется”, – написал Геращенко.
Также местные Telegram-каналы сообщили, что на территории Кременчугской территориальной общины произошло аварийное отключение электроснабжения, а в некоторых районах пропала вода.