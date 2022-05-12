НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
06:04 13 Мая 2022 Просмотров 132   КомментариевКомментарии

Начнут с тяжелораненых: Украина договаривается об эвакуации военных из “Азовстали”

При посредничестве Турции Украина ведет переговоры с Россией о спецоперации по эвакуации военных из “Азовстали” в Мариуполе.

Верещук рассказала о подготовке спецлперации по спасению защитников Мариуполя

Об этом сообщила вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня (12 мая – ред.) встречаются с россиянами. Провели с ними, а также с ООН, переговоры и дали им мандат”, – сказала Верещук.

Она уточнила, что Украина хочет, что бы процесс эвакуации из “Азовстали” был закреплен в специальном документе, и сейчас готовится его подписание.

По словам вицепремьера, спецоперация по спасению защитников Мариуполя будет проходить в несколько этапов, первый из которых – эвакуация тяжелораненых.

Как сообщали Власти, Украина предложила России вариант освобождения защитников «Азовстали».

Тэги: Мариуполь, Азовсталь, ирина верещук
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.05.2022 14:31
С «Азовстали» могут эвакуировать медиков и раненых: идут переговоры
ТОР
12.05.2022 06:35
Дай подсказку: командир морпехов из “Азовстали” обратился за помощью к Илону Маску
ТОР
07.05.2022 06:33
С “Азовстали” 6 мая эвакуировали всего 50 человек. Видео
blog comments powered by Disqus
Россия подорвала на Харьковщине три стратегических моста, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Фото

10:01 Украина

ВСУ под Белогоровкой на Луганщине разбили целую БТГр оккупантов

17:50 Украина

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

Всю ночь россияне рвались к Кривому Рогу: били фосфорными и кассетными боеприпасами

08:05 Украина

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

13:41 Украина