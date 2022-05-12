Начнут с тяжелораненых: Украина договаривается об эвакуации военных из “Азовстали”

При посредничестве Турции Украина ведет переговоры с Россией о спецоперации по эвакуации военных из “Азовстали” в Мариуполе.

Верещук рассказала о подготовке спецлперации по спасению защитников Мариуполя



Об этом сообщила вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня (12 мая – ред.) встречаются с россиянами. Провели с ними, а также с ООН, переговоры и дали им мандат”, – сказала Верещук.

Она уточнила, что Украина хочет, что бы процесс эвакуации из “Азовстали” был закреплен в специальном документе, и сейчас готовится его подписание.

По словам вицепремьера, спецоперация по спасению защитников Мариуполя будет проходить в несколько этапов, первый из которых – эвакуация тяжелораненых.

Как сообщали Власти, Украина предложила России вариант освобождения защитников «Азовстали».

Тэги: Мариуполь, Азовсталь, ирина верещук