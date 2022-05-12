Россияне на Донбассе наступают в Лиманском направлении: большие потери их не останавливают

В Донецкой области российские оккупанты проводят наступление на Лиманском направлении, неся при этом сокрушительные потери.

Россияне несут на Донбассе сокрушительные потери



Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

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«Ситуация в области сложная, впрочем, контролируемая. Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг несет сокрушительные потери”, – рассказал Кириленко.

В то же время, по его словам, россияне не прекращают пытаться снова и снова наступать.

По словам Кириленко, на линии разграничения враг проводит постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии. Также используется авиация, причем также и для ударов по городам, которые относительно удалены от линии фронта – это Славянск, Краматорск, Покровск и Селидово.

«Когда мы смотрим статистику – нет ни одного населенного пункта, который бы не был обстрелян. Горячее всего – это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецкая громада – это за эти сутки», – уточнил Кириленко.

Как сообщали Власти, под Белогоровкой в Луганской области украинские военные разбили целую батальонно-тактическую группу российских войск.

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