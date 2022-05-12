НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:39 13 Мая 2022 Просмотров 172   КомментариевКомментарии

Россияне на Донбассе наступают в Лиманском направлении: большие потери их не останавливают

В Донецкой области российские оккупанты проводят наступление на Лиманском направлении, неся при этом сокрушительные потери.

Россияне несут на Донбассе сокрушительные потери

Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Ситуация в области сложная, впрочем, контролируемая. Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг несет сокрушительные потери”, – рассказал Кириленко.

В то же время, по его словам, россияне не прекращают пытаться снова и снова наступать.

По словам Кириленко, на линии разграничения враг проводит постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии. Также используется авиация, причем также и для ударов по городам, которые относительно удалены от линии фронта – это Славянск, Краматорск, Покровск и Селидово.

«Когда мы смотрим статистику – нет ни одного населенного пункта, который бы не был обстрелян. Горячее всего – это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецкая громада – это за эти сутки», – уточнил Кириленко.

Как сообщали Власти, под Белогоровкой в Луганской области украинские военные разбили целую батальонно-тактическую группу российских войск.

Тэги: Донбасс
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.05.2022 07:52
Россия развернула масштабное наступление по всем направлениям на Донбассе
ТОР
28.04.2022 17:09
В Изюм прибыл начальник генштаба РФ Герасимов, чтобы командовать войсками на Донбассе – СМИ
ТОР
23.02.2022 17:56
На Донбассе боевики обстреляли детсад: малыши с воспитателями прятались в подвале
blog comments powered by Disqus
Россия подорвала на Харьковщине три стратегических моста, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Фото

10:01 Украина

ВСУ под Белогоровкой на Луганщине разбили целую БТГр оккупантов

17:50 Украина

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

Всю ночь россияне рвались к Кривому Рогу: били фосфорными и кассетными боеприпасами

08:05 Украина

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

13:41 Украина