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07:23 13 Мая 2022 Просмотров 366   КомментариевКомментарии

Россияне готовят массированные артобстрелы Черниговщины со своей территории

Российские военные перебрасывают в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии.

Россияне собираются обстреливать украинские приграничные населенные пункты

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке.

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Целью такой переброски украинские военные считают наращивание провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

Также в сводке отмечено проведение российскими военными мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Тэги: Чернигов
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