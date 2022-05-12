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07:23 13 Мая 2022 366 Комментарии
Россияне готовят массированные артобстрелы Черниговщины со своей территории
Российские военные перебрасывают в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии.
Россияне собираются обстреливать украинские приграничные населенные пункты
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке.
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Целью такой переброски украинские военные считают наращивание провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.
Также в сводке отмечено проведение российскими военными мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
Тэги: Чернигов
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