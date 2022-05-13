Вам Украина платит: в оккупированном Мелитополе учителям-коллаборантами выдали мизерные зарплаты

В Мелитополе учителя-коллаборанты, возобновившие работу дошкольных учреждений перед майскими праздниками, получили мизерные выплаты.

Учителя получили по 1300 гривен в виде зарплаты



Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

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Вместо полного оклада, на который рассчитывали педагоги-коллаборанты, они получили по 1300 гривен наличными.

«Вам же Украина платит», – аргументировали россияне.

Поэтому в администрации призвали граждан сделать выводы на этом примере и никогда не сотрудничать с оккупантами.

Напомним, в школах временно оккупированных территорий Запорожской области украинские власти раньше времени завершили учебный год, чтобы уберечь учителей от давления со стороны оккупантов.

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