Тихановская заявила о спасении белорусами Киева, но потом поправилась: сеть взорвалась мемами

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что нападение войск РФ на Киев остановилось «во многом благодаря белорусам», но позже, после скандала, попыталась исправиться.

Тихановская, очевидно, осознала, что сказала глупость



Странное заявление о спасении Киева Тихановская сделала в интервью русскоязычному телеканалу Настоящее Время.

Но после того, как ее слова вызвали громкий скандал и проживающей в Литве оппозиционерке напомнили о количестве выпущенных по Украине с территории Беларуси ракет, она решила поправиться.

На своей странице в Facebook Тихановская написала, что что подвиг, жертва и героизм украинского народа не поддаются ни оценке, ни сомнению.

“И задача всех нас – помогать вам бороться за мир и против агрессоров. Белорусы понимают это и каждый день помогают вам, чем могут», – сказано в сообщении.

Тем не менее украинцы остро отреагировали на заявления Тихановской в том числе и острыми мемами и фотожабами.

Власти собрали несколько наиболее интересных.

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