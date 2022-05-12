Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина и его нынешней любовницы

Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента РФ Владимира Путина – Людмилы, его двоюродных братьев и Алины Кабаевой, которую считают любовницей главы Кремля.

Экс-жена Путина Людмила и любовница Алина попали под санкции



Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В документе указаны официальные скромные активы Путина, в том числе: небольшая квартира в Санкт-Петербурге, 2 автомобиля советской эпохи 1950-х годов, трейлер и небольшой гараж.

При этом отмечено, что на самом деле Путин полагается на свою сеть семьи, друзей детства и избранной элиты, которые извлекли выгоду из его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни. Их наградой является влияние на дела российского государства, выходящее далеко за рамки их формальных позиций.

“Сегодняшние санкции ударят по этой клике, которая обязана Путину своим богатством и властью и, в свою очередь, поддерживает Путина и его военную машину”, – сказано в заявлении.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания разоблачает теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина.

“Мы будем продолжать вводить санкции в отношении всех тех, кто помогает и подстрекает к агрессии Путина, пока Украина не победит”, – подчеркнула Трасс.

В список санкций, в частности попали:

Алина Кабаева, отставная олимпийская гимнастка. Кабаева стала председателем правления Национальной медиагруппы, которая, как сообщается, является крупнейшей частной российской медиакомпанией. Она якобы имеет тесные личные отношения с Путиным, а ранее заседала депутатом Думы от путинской «Единой России».

Анна Зацеплина, бабушка Алины Кабаевой и соратник Геннадия Тимченко — давнего соратника Путина, санкционированного Великобританией 22 февраля 2022 года, от которого, как сообщается, она получила роскошную квартиру в Москве

Людмила Очеретная, бывшая первая леди РФ и экс-жена Путина. С момента развода с Путиным в 2014 году Очеретная пользуется льготными деловыми отношениями с государственными структурами.

Игорь Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина и российский бизнесмен. Игорь Путин – директор Печенгского международного морского порта

Михаил Путин, российский бизнесмен и родственник президента Владимира Путина. Михаил Путин – заместитель Председателя Правления ОАО «СОГАЗ Страхование», заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

Роман Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина. Роман Путин публично говорит о своих отношениях с Путиным и подчеркивает, как эта семейная связь позволила его компании Putin Consulting помогать иностранным инвесторам в России.

Михаил Шеломов, владелец российского бизнеса и двоюродный брат Путина, однажды был уволен. Компания Шеломова ООО «Акцепт» якобы разделила сотрудников с АО «Бином», фирмой, зарегистрированной как владеющая «Дворцом Путина». Шеломов через свою фирму AKCEPT LLC также является акционером банка «Россия», банка с тесными связями с Кремлем и управляемого ключевыми помощниками Путина, санкционированного Великобританией 22 февраля 2022 года.

Тэги: санкции, Алина Кабаева, Владимир Путин