Главнокомандующий ВСУ показал фото боевого применения американских гаубиц М777

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские военные используют американские гаубицы M777.

Колоритные и выразительные фото Залужный выложил в Facebook.

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“Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии”, – написал Залужный.

Также он добавил, что по словам украинских бойцов, М777 – это высокоточное и очень эффективное оружие.

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое орудие. Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Гаубица может стрелять высокоточными снарядами Excalibur, которые снабжены GPS-наведением. Дальность стрельбы – до 25 км.

Как сообщали Власти, министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев в конце апреля заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.