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15:19 13 Мая 2022 Просмотров 472   КомментариевКомментарии

Главнокомандующий ВСУ показал фото боевого применения американских гаубиц М777

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские военные используют американские гаубицы M777.

Колоритные и выразительные фото Залужный выложил в Facebook.

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“Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии”, – написал Залужный.

Также он добавил, что по словам украинских бойцов, М777 – это высокоточное и очень эффективное оружие.

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое орудие. Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Гаубица может стрелять высокоточными снарядами Excalibur, которые снабжены GPS-наведением. Дальность стрельбы – до 25 км.

Дальность стрельбы – до 25 км

Дальность стрельбы – до 25 км

Стреляет большими снарядами натовского калибра, но остается сверхлегким орудием

Стреляет большими снарядами натовского калибра, но остается сверхлегким орудием

Украинские военные прошли курсы по использованию гаубицы

Украинские военные прошли курсы по использованию гаубицы

Гаубица может стрелять высокоточными снарядами Excalibur, которые снабжены GPS-наведением

Гаубица может стрелять высокоточными снарядами Excalibur, которые снабжены GPS-наведением

Как сообщали Власти, министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев в конце апреля заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.

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