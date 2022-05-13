Чернобаевка отдыхает: россияне теряют людей и технику, но упорно пытаются навести понтоны под Белогоровкой

Российские войска на границе Донецкой области пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки, идут мощные бои.

Русские продолжают ложить под Белогоровкой сотни военных и десятки единиц техники



Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает”, – сказал Гайдай.

Он уточнил, что несмотря на значительные потери, россияне снова и снова пытаются навести понтонную переправу в одном и том же месте.

“Потому что такая упоротость, тупость, я не знаю, что это, – чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу сожгли орков, где потопили какую-то ладью, какая-то гондола у них была – мы ее «Подмосковьем» называем, потому что на «Москву» она не тянет, вертолет сбили. Там просто ужас – а они все равно пробуют это сделать”, – рассказал глава ОВА.

Также он добавил, что из перехватов переговоров российских военных стало известно, что целый батальон отказался идти в наступление, потому что они видят, что происходит.

“Сейчас наши ребята начинают артиллерией отрабатывать ту сторону (Северского Донца – ред.), на которой они пытались закрепиться.

И на подступах к Северодонецку они говорят, что взяли Воеводовку, – они так ее взяли, что зайти в нее не могут, потому что почему-то погибают. И пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего», – рассказал о военной ситуации Гайдай.

Также он сравнил российских военных с тараканами, которые “лезут из всех щелей».

Глава ОВА озвучил, что через Луганскую область за сутки прошло около 2,5 тысяч единиц техники.

«Я не знаю, кого они туда будут сажать рулить… многие люди у них отказываются идти в наступление, но они привозят каких-нибудь из Чувашии, Юрги… Это реально какие-то местные добровольцы – наверное, у них вообще есть нечего, поэтому они соглашаются ехать просто на смерть», – сказал Гайдай.

Как сообщали Власти, за четыре дня на переправе через реку Северский Донец в районе Белогоровки были уничтожены или брошены 73 единицы российской военной техники.

Тэги: Луганск, Белогоровка