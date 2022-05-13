НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:09 14 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Чернобаевка отдыхает: россияне теряют людей и технику, но упорно пытаются навести понтоны под Белогоровкой

Российские войска на границе Донецкой области пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки, идут мощные бои.

Русские продолжают ложить под Белогоровкой сотни военных и десятки единиц техники

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает”, – сказал Гайдай.

Он уточнил, что несмотря на значительные потери, россияне снова и снова пытаются навести понтонную переправу в одном и том же месте.

“Потому что такая упоротость, тупость, я не знаю, что это, – чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу сожгли орков, где потопили какую-то ладью, какая-то гондола у них была – мы ее «Подмосковьем» называем, потому что на «Москву» она не тянет, вертолет сбили. Там просто ужас – а они все равно пробуют это сделать”, – рассказал глава ОВА.

Также он добавил, что из перехватов переговоров российских военных стало известно, что целый батальон отказался идти в наступление, потому что они видят, что происходит.

“Сейчас наши ребята начинают артиллерией отрабатывать ту сторону (Северского Донца – ред.), на которой они пытались закрепиться.

И на подступах к Северодонецку они говорят, что взяли Воеводовку, – они так ее взяли, что зайти в нее не могут, потому что почему-то погибают. И пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего», – рассказал о военной ситуации Гайдай.

Также он сравнил российских военных с тараканами, которые “лезут из всех щелей».

Глава ОВА озвучил, что через Луганскую область за сутки прошло около 2,5 тысяч единиц техники.

«Я не знаю, кого они туда будут сажать рулить… многие люди у них отказываются идти в наступление, но они привозят каких-нибудь из Чувашии, Юрги… Это реально какие-то местные добровольцы – наверное, у них вообще есть нечего, поэтому они соглашаются ехать просто на смерть», – сказал Гайдай.

Как сообщали Власти, за четыре дня на переправе через реку Северский Донец в районе Белогоровки были уничтожены или брошены 73 единицы российской военной техники.

Тэги: Луганск, Белогоровка
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.05.2022 16:29
Десантники на Луганщине сбили российский ударный вертолет Ми-28
ТОР
08.05.2022 19:20
Россияне снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: потушить пожар невозможно
ТОР
08.05.2022 08:19
Россияне сбросили бомбу на школу в Белогоровке, где прятались люди: около 60 погибших
blog comments powered by Disqus
После значительных потерь Россия перебросила на Змеиный «Панцирь» и «Тор-М2″

06:25 Украина

В России на Урале мощный пожар на крупнейшем трубном заводе подсанкционного миллиардера

15:52 Мир

Главнокомандующий ВСУ показал фото боевого применения американских гаубиц М777

15:19 Украина

Россия подорвала на Харьковщине три стратегических моста, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Фото

10:01 Украина

Россияне готовят массированные артобстрелы Черниговщины со своей территории

07:23 Украина

Россияне на Донбассе наступают в Лиманском направлении: большие потери их не останавливают

06:39 Украина

ВСУ под Белогоровкой на Луганщине разбили целую БТГр оккупантов

17:50 Украина

Кабаева отмечает сегодня свой 39-й день рождения вместе с Путиным в Сочи – The Mirror

16:48 Мир

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

Всю ночь россияне рвались к Кривому Рогу: били фосфорными и кассетными боеприпасами

08:05 Украина