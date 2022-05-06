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06:36 14 Мая 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Россию покидает крупнейший производитель бумаги SvetoCopy: завод выставят на продажу

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России.

В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки компании

Об этом сообщил российский Коммерсантъ.

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Также компания собирается продать свой главный актив – Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», – сказано в заявлении компании.

Годовая мощность завода Sylvamo в Светогорске – 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

Тэги: Россия, санкции
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