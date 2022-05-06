Главная » Мир » Экономика
06:36 14 Мая 2022 46 Комментарии
Россию покидает крупнейший производитель бумаги SvetoCopy: завод выставят на продажу
Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России.
В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки компании
Об этом сообщил российский Коммерсантъ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Также компания собирается продать свой главный актив – Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области.
«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», – сказано в заявлении компании.
Годовая мощность завода Sylvamo в Светогорске – 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.
Тэги: Россия, санкции
Loading...
Новости по теме
ТОРВ России резко падают доходы от продажи нефти и газа
06.05.2022 15:38
ТОРЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе, – Bloomberg
05.05.2022 06:59